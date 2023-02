A escola de samba Unidos do Porto da Pedra foi a campeã da Série Ouro - Divulgação/Gabriel Monteiro

Publicado 24/02/2023 12:30 | Atualizado 24/02/2023 15:19

Rio - Após a conquista do título com enredo "A Invenção da Amazônia", do carnavalesco Mauro Quintaes, e consequente volta à elite do Carnaval no Rio, a Porto da Pedra fará, na noite desse domingo (26), uma apresentação para o povo de São Gonçalo, como forma de agradecimento por todo apoio em 2023. O Tigre já amargava 10 anos de acesso e vai desfilar no Grupo Especial no ano que vem.

Quem for à Rua Francisco Portela, no Centro do município, para acompanhar a apresentação, terá a oportunidade de ver muito do que foi mostrado no histórico desfile oficial realizado no último sábado (18), na Marquês de Sapucaí, como as alas fantasiadas e outros segmentos estratégicos, como os artistas do carro de som liderado por Nego, a bateria do mestre Pablo e os casais de mestre-sala e porta bandeira.

Com o título, a festa de aniversário pelos 45 anos da escola, no próximo dia 8 de março, terá um sabor especial.

"Eu desfilo há alguns anos na Porto da Pedra, já me emocionei, mas esse ano na hora que estávamos entrando na Avenida, com os fogos, foi uma emoção diferente, indescritível! No dia da apuração, quando ganhamos o título, fiquei em êxtase, e estou até agora, na verdade. No domingo, iremos desfilar para os amigos gonçalenses, o nosso orgulho de ser Porto da Pedra! Paixão e orgulho do nosso lugar!", afirmou Katia Quintanilha, componente de ala da escola.