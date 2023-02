Renato Sorisso aproveita Carnaval carioca na Sapucaí - Comlurb / Divulgação

Publicado 24/02/2023 10:45

Rio - Famoso pelo carisma e samba no pé, o gari e passista Renato Sorriso está celebrando 25 anos de Sambódromo. A comemoração ocorrerá neste sábado (25) durante o desfile das Campeãs. O funcionário da Comlurb, que ganha a vida varrendo diariamente a Praça Xavier, na Tijuca, agora conquista mais de duas décadas fazendo o que ama: sambar e trazer alegria para as pessoas.

"Aconteceu tudo de forma muito rápida, nunca imaginei que tomaria a proporção que tomou. Comecei a sambar com a vassoura na mão no intervalo entre duas escolas e nos intervalos seguintes o público do setor 1 começou a gritar 'samba, samba'", comentou Renato emocionado. "Fui sambando a cada intervalo e não parei mais. Me sinto feliz de poder dar um pouco de alegria para o povo das arquibancadas", revela.

O sorriso largo de Renato ganhou popularidade, por isso o apelido. Agora, não apenas anônimos querem pelo menos um registro com ele: personalidades da música, da TV, do esporte e das passarelas também fazem questão de tirar uma foto com o gari.

Além de seus longos anos sambando na Sapucaí, o gari também já participou do carnaval popular da Intendente Magalhães e do encerramento das Olimpíadas de Londres, em 2012.