Primeira semana do carnaval da Nova Intendente contou com 37 escolas desfilando - Anderson Manhães/Superliga

Publicado 24/02/2023 10:22

Nesta sexta-feira (24), as escolas da Série Prata do carnaval do Rio de Janeiro começam a desfilar na Nova Intendente, localizada na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, na Zona Norte, a partir das 19h. A entrada é gratuita. Por conta disso, vias vão ser bloqueadas na região.

Ao total, 16 escolas de samba vão ocupar a Nova Intendente nesta sexta em busca do acesso à Série Ouro e a chance de desfilar na Marquês de Sapucaí no próximo carnaval.



O público pode levar a própria comida e bebida, sendo proibidos somente recipientes de vidro. A passarela montada para o carnaval de 2023 tem capacidade para receber até 5 mil pessoas.

A CET-Rio montou um esquema de trânsito para os desfiles das escolas na Nova Intendente. A Avenida Ernani Cardoso foi interditada entre a Rua Cândido Benício e a Rua Mendes de Aguiar das 23h de quinta-feira (23) às 5h desta sexta-feira. Por volta de 12h, o mesmo trecho volta a ser fechado até às 5h de segunda (27).



A partir do fechamento, o trânsito vai ser desviado para a Rua Maria Lopes, no trecho entre a Rua Domingos Lopes e a Rua Mendes de Aguiar, que passa a funcionar em regime de mão dupla.



A Estrada Intendente Magalhães será interditada nos seguintes sentidos, dias e horários:



Sentido Cascadura (entre a Rua Anália Franco e a Rua Cândido Benício): sexta e sábado, das 16h às 7h do dia seguinte. No domingo (26), das 19h às 5h de segunda;



Sentido Vila Valqueire (entre a Rua Domingos Lopes e a Rua Pereira de Figueiredo): sexta e sábado, das 19h às 7h do dia seguinte. E domingo, das 19h às 5h de segunda.



Desfiles



Confira quais escolas desfilam neste final de semana na Nova Intendente.



Sexta-feira (24):



Unidos de Lucas;

União do Parque Acari;

Unidos da Vila Santa Tereza;

Raça Rubro-Negra;

Acadêmicos da Abolição;

Acadêmicos de Jacarepaguá;

Acadêmicos do Peixe;

Acadêmicos da Rocinha;

Unidos do Jacarezinho;

Caprichosos de Pilares;

União de Maricá;

Leão de Nova Iguaçu;

Independente da Praça da Bandeira;

Rosa de Ouro;

Acadêmicos de Santa Cruz;

Acadêmicos do Engenho da Rainha.



Sábado (25):



Flor da Mina do Andaraí;

Botafogo Samba Clube;

União do Parque Curicica;

Renascer de Jacarepaguá;

Sereno de Campo Grande;

Arame de Ricardo;

Mocidade Unida do Santa Marta;

Império da Uva;

Acadêmicos do Dendê;

União Cruzmaltina;

Acadêmicos da Diversidade;

Acadêmicos do Cubango;

Alegria da Zona Sul;

Independentes de Olaria;

Arrastão de Cascadura;

União de São Cristóvão.

Justiça proíbe crianças nos desfiles

A decisão foi baseada em pareceres desfavoráveis do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado da Defesa Civil (Diretoria Geral de Diversões Públicas), devido ao fato de haver poucas ruas transversais no trecho de 400 metros do desfile da Avenida Ernani Cardoso, o que dificulta a saída das pessoas em caso de tiroteios.



Além disso, a Polícia Militar também deu um parecer desfavorável, que apontou o risco alto de balas perdidas durante possíveis confrontos entre a facção e a milícia pela disputa de territórios.

Porém, mesmo com a determinação valendo, na primeira semanas de desfiles as escolas de samba do acesso mantiveram as crianças em seus desfiles na Nova Intendente.