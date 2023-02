Bloco da Anitta empolga os foliões neste sábado - Fernando Maia | Riotur

Publicado 24/02/2023 05:00 | Atualizado 24/02/2023 08:13

Rio - Quem disse que o Carnaval acabou? A folia continua neste final de semana! Mais de 35 blocos vão animar a galera em vários pontos da cidade. Entre os destaques estão o Bloco da Anitta e o Monobloco, ambos no Centro do Rio.

Nesta sexta-feira, tem o B.C. Urumbi Malandro, a partir das 17h, na Saúde. Sábado, é a vez de Anitta comandar seu bloco no Centro do Rio, a partir das 7h, e reunir uma multidão de fãs. Neste ano, o tema do Carnaval da Poderosa é "Guerreiras", como forma de homenagear mulheres fortes e inspiradoras. No mesmo dia tem "Mulheres de Chico", no Leme, "Quizomba", na Lapa, e muito mais.

Já no domingo, o Monobloco comanda a festa, a partir das 8h, no Centro. Outras opções de blocos do dia são: Bloco Fla Master, no Recreio dos Bandeirantes, Bloco Cultural 7 Paus, em Vila Isabel, e Berço do Samba, no Centro.

Ficou animado para aproveitar os últimos dias de Carnaval? Então, confira o dia, horário e local de alguns blocos no quadro abaixo, faça sua programação e divirta-se!

Sexta-feira:



B.C. Urumbi Malandro

Endereço: Largo São Francisco da Prainha, 23 - Saúde

Concentração: 17h

Início: 18h

Fim: 22h



Sábado:



Bloco da Anitta

Endereço: Rua Primeiro de Março, altura do número 64 - Centro

Concentração: 7h

Início: 9h

Fim: 12h



Mulheres de Chico

Endereço: Praça Almirante Júlio de Noronha - Leme

Concentração: 9h

Início: 10h

Fim: 15h



Quizomba

Endereço: Avenida Mem de Sá, número 5 - Lapa

Concentração: 11h

Início: 12h

Fim: 16h



Aki Pra Você

Endereço: Rua do Romancista, 366 - Freguesia

Concentração: 11h

Início: 12h

Fim: 16h



Se Essa Rua Fosse Minha

Endereço: Praça Sandro Moreira - Rua Marquês de Abrantes, 100 - Flamengo

Concentração: 12h

Início: 13h

Fim: 15h



Bloco Sem Saída

Endereço: Rua General Severiano, 76 - Botafogo

Concentração: 14h

Início: 16h

Fim: 20h



G.R.B.C. É Pequeno Mas Não Amolece

Endereço: Praça Prof Niremberg - Recreio dos Bandeirantes

Concentração: 15h

Início: 17h

Fim: 21h



Bloco Superbacana

Endereço: Praça Castilhos França, 63-87 - Tijuca

Concentração: 16h

Início: 16h

Fim: 21h



Bloco da Ressaca

Endereço: Rua Barros de Alarcão, 464 - Pedra de Guaratiba

Concentração: 17h

Início: 20h

Fim: 22h



Domingo



Monobloco

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Esquina com a Presidente Vargas - Centro

Concentração: 7h

Início: 9h

Fim: 12h



Bloco Fla Master

Endereço: Av. Lúcio Costa, 3.360 (próximo ao posto 5) - Recreio dos Bandeirantes

Concentração: 8h

Início: 9h

Fim: 14h



Bloco Aí Sim

Endereço: Praça Comandante Xavier de Brito, s/nº - Tijuca

Concentração: 12h

Início: 14h

Fim: 17h



Banda do Papudinho do Rio Comprido

Endereço: Praça Condessa Paulo de Frontin - Rio Comprido

Concentração: 14h

Início: 17h

Fim: 20h



GRBC Concentra Mas Não Sai

Endereço: Rua Lopes de Moura, 100

Concentração: 15h30

Início: 17h

Fim: 21h



Bloco Fofoqueiros de Plantão

Endereço: Jardim Botânico com a Rua General Garzon - Jardim Botânico

Concentração: 8h

Início: 10h

Fim: 14h



Bloco Cultural 7 Paus

Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 238 - Vila Isabel

Concentração: 16h

Início: 18h

Fim: 22h



Berço do Samba

Endereço: Travessa do Mosqueira - Centro

Concentração: 17h

Início: 18h

Fim: 22h