Publicado 23/02/2023 22:33

São Paulo - Os brothers e sisters estão a todo vapor tentando adivinhar qual é o poder supremo conquistado por MC Guimê , nesta quinta-feira (23), no "BBB 23". Key Alves garantiu que dependendo do caso, ela está disposta a infernizar a vida do cantor dentro do jogo. Cezar comentou que talvez o brother possa eliminar alguém do programa diretamente.

"Nossa, eliminar do programa? Se acontece uma parada dessas e ele tirar você (Gustavo), você vai ver o inferno que eu vou fazer com ele aqui dentro. Aí vocês vão ver quem sou eu. Eu vou ser cancelada, mas vou fazer um inferno com ele aqui dentro", disse a sister.



A jogadora de vôlei afirmou que falaria isso para o próprio brother. Vale lembrar que MC Guimê precisa manter em segredo que pode substituir qualquer indicado do paredão.