Gustavo ficou a cara do He-ManReprodução Internet

Publicado 23/02/2023 12:29

Rio - A festa do líder Cezar Black aconteceu na noite desta quarta-feira no "BBB 23" e rendeu vários memes. Desde o primeiro evento no reality show, Black vem se lamentando pelo fato de Tina não ter emprestado a ele uma peruca. Por isso, nesta festa a produção providenciou uma enorme variedade de acessórios para os brothers se divertirem.

Nas redes sociais, os internautas caíram na gargalhada e fizeram vários memes com a semelhança entre os participantes e alguns personagens de filmes e desenhos animados. Gustavo foi comparado com He-Man, já Ricardo ficou a cara do Coringa. Confira!