Paulo Vieira faz piada com intolerância religiosa de Key Alves e Gustavo - Reprodução

Publicado 23/02/2023 08:22 | Atualizado 23/02/2023 08:23

Rio - O humorista Paulo Vieira ironizou Key Alves e Gustavo no "Big Terapia" que foi ao ar na noite desta terça-feira. Ele fez referência ao episódio em que o casal ficou com "medo" de Fred Nicácio por conta de sua religião. "Essa semana é aniversário do Cezar Black e do Fred Nicácio, mas não vai ter bolo. É porque o Gustavo e a Key têm medo de preto batendo palma na frente de vela", brincou.