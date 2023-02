Tadeu Schmidt - Paulo Belote/TVGlobo

Rio - Após Key Alves, Gustavo e Cristian serem acusados de intolerância religiosa pelos espectadores do "BBB 23" , Tadeu Schmidt aproveitou a noite de segunda-feira para falar sobre a importância do respeito à diversidade religiosa. Ao vivo, o apresentador deu algumas alfinetadas nos brothers e pediu para que o médico Fred Nicácio, que havia sido vítima de preconceito, explicasse alguns aspectos de sua religião de matriz africana.

"Vocês já repararam na diversidade religiosa que tem nessa casa?", questionou Tadeu aos participantes.

"Aqui tem católico, evangélicos, tem gente que acredita em tudo, tem gente que não tem religião, tem gente que pratica, tem gente que não pratica a religião. Cada um com sua crença e respeito tem que estar acima de tudo, né?", acrescentou.

"Todas as religiões tem o nosso respeito, todas! Nenhuma religião é melhor do que as outras, nenhuma religião é pior do que as outras, não tem religião do bem, não tem religião do mal, todos têm os mesmos direitos, todas têm a nossa admiração, é assim no Brasil e é assim no BBB", finalizou o apresentador da atração.



