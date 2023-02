Brothers curtem segundo dia de desfiles - Reprodução / TV Globo

Brothers curtem segundo dia de desfilesReprodução / TV Globo

Publicado 21/02/2023 11:14

Rio - O clima do Carnaval chegou na casa mais vigiada do Brasil. Na madrugada desta terça-feira (21), os participantes do 'Big Brother Brasil 23' puderam assistir ao segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio.



fotogaleria

Animados, os brothers começaram a pedir por um cooler. A produção atendeu o pedido e disponibilizou salgadinhos, bebidas e até adereços carnavalescos para que eles pudessem fazer a festa na sala do 'BBB'.

Assim que apareceu na tela da casa, Sabrina Sato, Rainha de Bateria da Vila Isabel e ex-'BBB', foi aplaudida pelos brothers. "Pra que essa ignorância toda?", brincou Ricardo, que é um dos emparedados desta semana.

Além do clima animado, houve também um momento de comoção. A sister Bruna Griphao se emocionou ao lembrar de sua família: "Assistir o carnaval me lembra muito a minha família, real. Era uma parte que meus pais não brigavam. Meu pai ficava em casa pra ver o carnaval, ele não saia de casa. Big Brother também. As brigas lá em casa davam uma amenizada porque meu pai assistia Big Brother".

Após a transmissão dos desfiles, no Quarto Deserto, Amanda, MC Guimê, Fred, Ricardo e Aline Wirley conversaram sobre o Carnaval. Aline contou que a família se reunia para assistir os desfiles pela TV. Amanda e Guimê disseram que se emocionaram ao pisar na Sapucaí. A médica falou que chorou ao ver as escolas de samba na avenida. O cantor contou foi às lágrimas quando a São Clemente homenageou o humorista Paulo Gustavo.