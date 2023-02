Cristian foi o quinto eliminado do ’BBB 23’ - João Cotta/Globo

Cristian foi o quinto eliminado do 'BBB 23'

Publicado 23/02/2023 07:00

Rio - O empresário Cristian Vanelli, de 32 anos, foi o quinto eliminado do "BBB 23" na última terça-feira. Durante o tempo em que passou na casa mais vigiada do Brasil, o gaúcho fez um jogo arriscado ao se aproximar de Bruna Griphao e Paula Freitas para levar informações do grupo "Deserto" para seus colegas do "Fundo do Mar". Quando os brothers descobriram o jogo duplo, Cristian acabou sendo excluído por praticamente todos os participantes. Depois de toda essa confusão, ele afirma que jogar o "BBB" é muito mais difícil do que imaginava.

"Com certeza foi muito mais difícil do que eu imaginava. De casa, quando a gente assiste ao 'BBB', se pergunta 'por que ele não fez isso?', 'por que não fez aquilo?', mas quando estamos lá vemos que é um turbilhão de emoção. Ficamos sempre trabalhando entre razão e emoção. Não temos informação nenhuma, temos as pessoas, então estamos sempre colocando à prova o que todos estão falando, se perguntando se é verdade ou não é, se está jogando ou se não está, se está falando pela emoção ou pela razão, buscando informação... É uma coisa complicada de lidar. Cada dia é um dia diferente, por isso a gente diz que passa um dia e parece que passou um mês lá dentro", explica.

Eliminado, Cristian garante estar com a consciência tranquila e que não agiu de má fé com ninguém. "Não fui uma pessoa má com ninguém, no jogo eu só errei em relação ao grupo, em dar as mãos e falar em mais um voto de confiança. Mas, quando eu vi o Fred Nicácio me atacando por trás, querendo votar em mim, eu acabei votando nele. Acho que foi isso que dispersou os grupos na casa e deu aquela confusão toda. Mas, acho que joguei certo, joguei bem, até porque se tem alguém te atacando você vai querer atacar de volta, e essa foi a forma que eu encontrei dentro do jogo. Não ataquei ninguém como pessoa e, sim, o jogo das pessoas".

Espião

Uma das atitudes polêmicas de Cristian dentro da casa foi se aproximar de Bruna Griphao e Paula Freitas para pegar informações do grupo "Deserto" e levar para o "Fundo do Mar". Segundo Cristian, o que ele queria era criar um novo grupo. "Eu não queria entrar para o grupo deles. Várias vezes eu citei criar um terceiro grupo ou dar uma cartada e as pessoas que eu queria que fossem minhas aliadas darem a cartada junto. Acho que essa foi a maior estratégia do meu jogo: não jogar mais com quem foi acomodado em relação ao quarto e, sim, com os meus aliados, que foram as pessoas com quem eu tinha mais troca, como a Paula, a Bruna, o Sapato [Antonio 'Cara de Sapato' Jr.]".

O empresário ainda garante que a aproximação com Bruna e Paula aconteceu "de forma natural". "A aproximação veio de uma forma muito natural. A gente começou a conversar, mas a linha é muito tênue entre a relação de jogo e de conversa, de afinidade, com as pessoas ali dentro. E com a Paula a gente começou a ter uma troca maior sobre jogo; acho que isso foi muito nítido. Eu desconfiei que, se eu estava levando o jogo para o meu grupo, ela estava levando para o dela. Então a gente meio que ficou nessa desconfiança que eu até levei ao meu grupo perguntando: 'Gente, o que eu faço?'", explica o ex-brother sobre sua relação com Paula.

"A Bruna foi uma pessoa de quem eu me aproximei e realmente não queria trocar de jogo com ela, tanto que às vezes a Paula me olhava, dizia que a gente precisava conversar, e a Bruna perguntava: 'Vocês querem que eu vá para lá?'. Para que a gente não envolvesse mesmo ela na situação. Então, acho que a relação com elas foi mesmo muito natural, de ir conversando. Eu não me aproximei só para pegar informação, como dizem. Foi uma questão de afinidade, e por isso eu falei que queria formar um grupo com essas pessoas, porque se tornariam mais meus aliados do que meu próprio grupo, criado porque estávamos colados e dormindo no mesmo quarto".

Gustavo e Key Alves

Cristian conta que se assustou bastante ao sair da casa e ver o que Gustavo e Key Alves falavam sobre ele. O casal chegou a votar nele em um paredão, mas ainda assim o empresário seguiu com a amizade. "Logo depois que votaram em mim, eles falaram que foi porque o Guimê tinha sido imunizado. Quando eu comecei a ver aqui fora como o Gustavo falava as coisas para mim e como falava para o outro lado também foi um baque muito grande", lamenta. "O jogo do Gustavo e da Key foi realmente complicado de assistir. Eu tinha os dois como aliados, achei que eram, e eles acabaram se escondendo de muita coisa. Não foram as pessoas que bateram de frente comigo, mas isso me decepcionou bastante", completa.

"Tentei me aproximar de pessoas ali dentro que estavam tramando contra mim e eu nem imaginava. Fui pelo 'nossa proximidade é boa, a gente está se dando bem, vamos voltar a conversar, só não vamos falar de jogo'. E, no fim das contas, vimos que algumas coisas estavam bem erradas por trás. Mas, é o game, cada um faz da sua maneira. Eu acho que fiz um jogo bem limpo, tranquilo, e tem pessoas que estão realmente complicando a parada toda ali".

Melhores e piores momentos

Para Cristian, os melhores momentos que viveu no jogo foram as danças que fez com Amanda. "As dancinhas com a Amanda foram muito boas! Foram momentos muito sinceros e a gente realmente se divertiu. E a cantoria, meu Deus, eu canto muito mal (risos). Coitado de quem me ouviu no microfone! Essa parte de ter a música foi muito importante porque é algo que faz muita falta lá dentro. Toda essa diversão foi sempre muito sincera, assim como todas as trocas que eu tive com as pessoas", afirma.

Já os momentos mais difíceis foram os jogos da discórdia. "Quanto ao lado mais difícil: eu sou um cara que não sou muito de expor as pessoas, de xingar. Então, os jogos da discórdia, que eu achei que seriam tranquilos, que eu falaria as coisas, não foram. Às vezes a gente não tinha nem o que falar de alguém e tinha que expor alguma coisa. Essa foi a parte mais difícil para mim: ter que apontar alguém sem ter o que apontar, pegando uma mínima coisa. Mas, era do jogo, a gente precisava sair de cima do muro".

Amigos e torcida

Apesar de tudo, Cristian conseguiu fazer amizades verdadeiras e que ele pretende manter fora do programa. "O Cezar Black foi sensacional e a gente trocou muito. Por mais que ele tenha os defeitos dele, eu quero trazer para a vida. A Amanda também. Ela é muito sincera, muito engraçada; a gente se olhava, fazia dancinha, dava risada. São as duas pessoas que eu mais traria para perto de mim. A Aline Wirley também, pelas trocas que a gente teve. Ela falou: 'Você pode ter errado no jogo, mas é um menino bom'. Essas amizades podem vir a ser bem fortes aqui fora".

A torcida de Cristian agora vai para Cezar Black, apesar de ele achar que Amanda tem mais chances de levar o prêmio. "Eu fico bem dividido entre o Black e a Amanda. Mas vou torcer pelo Black, que é um cara guerreiro e sempre esteve do meu lado", diz.

Polêmica

Em sua última semana, quando já estava emparedado, Cristian se viu em meio a mais uma polêmica por conta de suas falas sobre a religião de Fred Nicácio. O ex-BBB pediu desculpas ao colega de confinamento durante o "Mais Você" de quarta-feira.

"Esse medo do que aconteceu naquela noite... Foi uma coisa que eu acordei no susto, o Fred (Nicácio) já estava me atacando em relação ao jogo, não entendi o que aconteceu. Realmente, eu sou um cara que sou muito curioso em relação a religiões. Não desacreditei da religião dele, não falei mal em relação a isso, se foi passado isso realmente foi um desentendimento. Quando ele sair da casa quero ter uma conversa... A gente não teve tempo hábil de realmente ter uma conversa franca sobre o que aconteceu naquela noite", disse.

"Então, peço desculpas aqui já antecipadamente pro Fred Nicácio, pros administradores dele... E também pra quem quiser conversar comigo, estou aberto para realmente expor essa situação, que não foi na maldade. Foi realmente uma coisa que aconteceu na madrugada e foi sem intenção nenhuma".

Planos

Empresário, Cristian pretende continuar exercendo sua profissão, mas não descarta novas oportunidades. "Aqui para fora, eu vejo coisas boas. Gosto muito da minha profissão [empresário], me trouxe muitas alegrias. Quero continuar com ela. Se eu puder continuar fazendo isso e fazendo outras coisas, vou agregar tudo que der", afirma.

"Acho que eu fui eu mesmo, um cara tranquilo, respeitoso com todo mundo, com diferenças. De repente pode ter havido má interpretações, mas posso provar que não sou esse cara. Quando as pessoas vão me conhecendo, elas vão vendo que realmente sou do bem e não tinha por que fazer diferente do que eu sou. Por enquanto penso em voltar para a minha cidade, ver pessoas queridas, abraçar a minha família e estar perto dos que realmente torceram por mim e me conhecem há muito tempo", finaliza.