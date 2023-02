Cristian assiste ao VAR sobre a noite em que Fred Nicácio levantou da cama: ’Não foi por maldade’ - Reprodução

Publicado 22/02/2023 08:17 | Atualizado 22/02/2023 08:20

Rio - Após ser eliminado, Cristian conversou com Vivian Amorim e Patrícia Ramos no "Bate-Papo BBB". As apresentadoras mostraram para o empresário o que realmente aconteceu na noite em que ele afirma ter visto Fred Nicácio parado em frente a sua cama. Nas imagens, Fred apenas acorda para ir ao banheiro e depois pede um remédio para a produção. Com o quarto escuro, o médico anda com cuidado para não esbarrar nas malas das pessoas, que estavam espalhadas pelo chão. Gustavo, Key Alves e Cristian foram acusados de intolerância religiosa pelas falas contra a religião de Fred.

Depois de ver o que realmente aconteceu, Cristian tentou se explicar. "Eu acordei quando ele estava ali, parado. Ele falou que foi por causa das malas, porque ele não conseguiu enxergar. A gente pensou que fosse algo de religião, mas conversamos hoje a tarde sobre isso. A Key também falou algumas coisas, Gustavo também. E eu fiquei: será? A gente ficou com esse embate do que poderia estar acontecendo. Eu não conheço a religião dele, mas respeito todas as religiões, está tudo certo", disse o empresário, que completou dizendo que o episódio pode ter contribuído para sua eliminação.

"Eu acho que pode ter pego mal. Mas realmente, não foi nada por maldade. Foi uma coisa que aconteceu e até peço desculpas. Quando ele sair, quero conversar com ele também e pedir desculpas. Não entendo isso como uma coisa ruim", finalizou.

Durante o bate-papo, Cristian também assistiu a Gustavo e Key falando mal dele e viu o momento em que ele, Cezar e Gustavo falam do corpo das meninas da casa. "As vezes a gente está na zoeira ali, mas a gente não sabe tudo o que está acontecendo. Não foi uma situação legal, não é uma situação legal de a gente ver no Brasil inteiro... Mas o Black também tem aquela resenha, de não sei o que das meninas... Não é uma atitude legal, mas a gente tinha acesso ali... Enfim... A gente levou realmente na brincadeira, mas não é uma coisa que é bonito de ser mostrado", disse sobre o vídeo em que analisa o corpo de Bruna Griphao, Amanda e Larissa.

Já sobre Gustavo e Key, o ex-brother se mostrou surpreendido. "Eles concordaram com o jogo e no final... Tirar da reta, né? É complicado ouvir isso agora. Bate um pouco forte", lamentou.

