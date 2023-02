Cristian é o quinto eliminado do ’BBB 23’ - Reprodução

Publicado 22/02/2023 07:48

Rio - Com 48,32% dos votos, Cristian foi o quinto eliminado do "BBB 23" na noite desta terça-feira. O empresário levou a pior na disputa contra Ricardo, que teve 40,38% e Fred Desimpedidos, que ficou com apenas 11,29%. Ao todo, o paredão contou com 93.462.107 votos e alcançou mais de 500 mil votos por minuto durante o programa ao vivo.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu Shmidt falou que o "medo" foi o que eliminou Cristian. O empresário entendeu o recado de forma errada. Ele pensou que Tadeu estava afirmando que ele deveria ter exposto quem estava com ele quando Cristian decidiu "espionar" o outro grupo. Mas o apresentador estava se referindo ao "medo" que Cristian teve da religião de Fred Nicácio.

"Desde antes do outro Paredão, todo mundo queria um veredito sobre o Cristian. Vocês diziam que não é possível todo mundo estar errado. Ele sabia que não era general, não poderia ser soldado, tornou-se espião. Foi desmascarado, virou vilão. Foi tão massacrado e isolado no jogo que na hora de escolher a pessoa mais importante na casa, escolheu o Gustavo, que tinha votado nele no Paredão", disse o apresentador.

"Ele veio ao Paredão ao lado de quem mais levantou a voz contra ele, o Fred, e a pessoa que melhor definiu seus movimentos, o Ricardo. A gente sabe que o sentido é outro, mas se tem algo que Ricardo não, é fácil. Seria esse o motivo de sua saída ou a petulância de botar o líder no monstro? Isso é o que? Maldade ou gol de placa?", perguntou.

"Será que a melhor referência pro rei das referências é kamikaze ou será que a vítima do Paredão é o emparedado mais discreto? Não tem BO's, não é alvo e está no Paredão por azar. Como saber se o Fred não está fazendo pouco e diante do tanto que os adversários fazem, esse pouco não é menor ainda?", questionou.

"O que posso dizer é que os 3 tiveram chance de escapar do Paredão. O BBB é dinâmico, sempre pode surgir um fato novo. Pra quem sai hoje, posso falar: O que tirou você do jogo foi o medo. Quem sai é você, Cristian", finalizou.

No estúdio, Cristian disse que fez um jogo limpo e que não ofendeu ninguém. "A gente passa por tanta coisa, ouve tanta coisa e esse medo de expor demais acabou me expondo e esse foi meu maior erro. Mas eu estou muito tranquilo porque meu jogo foi limpo", disse o eliminado, que em seguida foi alertado por Tadeu que o medo a que ele se referia era outro.