Publicado 22/02/2023 09:05 | Atualizado 22/02/2023 09:13

Rio - Mesmo confinado no "BBB 23", MC Guimê não esqueceu do aniversário da mulher, Lexa. A equipe do cantor usou o Instagram, nesta quarta-feira, para publicar um vídeo deixado por ele em comemoração aos 28 anos da amada, que tem liderado a torcida por ele fora da casa.

"Lexa, pensou mesmo que o Guimê ia esquecer de deixar algo especial pra você justo no seu dia?! Assim como ele, toda equipe te deseja um feliz aniversário, cheio de amor, muita prosperidade e que Deus te abençoe muito! E aguente aí a saudade, viu? Esperamos que você veja o Guimê só daqui a dois meses!", escreveu a equipe na legenda do registro.

Nas imagens, Guimê aparece vestindo uma roupa preta, usando óculos escuros, e não poupa elogios à cantora. "Amor da minha vida! Meus parabéns, te amo muito. Acho que você não imaginava que eu estaria fazendo esse vídeo. Fiz ele de surpresa para você porque eu jamais esqueceria dessa data tão importante, tão especial para mim, que sou seu marido, que te amo muito, e para você, com certeza. Completando mais um ano de vida, te desejo muita saúde, muita luz, muitas bênçãos dos céus para você e todos a seu redor, na sua vida hoje e sempre", iniciou.



"Eu não pude estar aí presencialmente por um motivo que você com certeza sabe muito bem qual é, mas se Deus quiser em breve a gente vai estar comemorando juntos essa data especial, mesmo que tenha um atrasinho que vai se bom, eu garanto. Mas em breve vou estar aí para te abraçar, te beijar e te dizer o quanto você especial pra mim. Aproveita seu aniversário, se cuida, te amo!", finalizou o funkeiro.

Ainda na madrugada de quarta, Guimê se reuniu com outros brothers para enviar um segundo recado para Lexa. "Meu amor, reuni essa galera do bem aqui para cantar parabéns para você hoje. Meu coração está apertado por não poder estar aí presente e queria poder falar olhando para os seus olhos o quanto eu te amo. Estou cheio de saudade e estou aqui por um propósito que não é só meu, é nosso", afirmou o cantor, emocionado.

