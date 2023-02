Cristian participou do ’Mais Você’ desta quarta-feira - Reprodução

Publicado 22/02/2023 11:28 | Atualizado 22/02/2023 11:47

Rio - Cristian foi eliminado do "BBB 23" nesta terça-feira e tomou café da manhã com Talitha Morete e Fabrício Battaglini no "Mais Você" desta quarta. A apresentadora Ana Maria Braga não participou do bate-papo porque foi diagnosticada com covid-19 e só retornará ao programa quando estiver recuperada.

Durante o programa, os apresentadores perguntaram a Cristian quais foram os motivos que levaram a sua eliminação e o brother acredita que o episódio em que falou da religião de Fred Nicácio pode ter contribuído para sua saída.

"Realmente entendi o que foi passado (na edição do 'BBB'). Esse medo do que aconteceu naquela noite... Foi uma coisa que eu acordei no susto, o Fred (Nicácio) já estava me atacando em relação ao jogo, não entendi o que aconteceu. Realmente, eu sou um cara que sou muito curioso em relação a religiões. Não desacreditei da religião dele, não falei mal em relação a isso, se foi passado isso realmente foi um desentendimento. Quando ele sair da casa quero ter uma conversa... A gente não teve tempo hábil de realmente ter uma conversa franca sobre o que aconteceu naquela noite", disse Cristian, se referindo aos comentários que ele, Key Alves e Gustavo fizeram sobre a religião de Fred.

"Provavelmente pode ter sido isso e o medo de expor as pessoas. A intolerância religiosa que foi citada foi uma coisa que pesou um pouco mais, então peço desculpas aqui já antecipadamente pro Fred Nicácio, pros administradores dele e também pra quem quiser conversar comigo, estou aberto para realmente expor essa situação que não foi na maldade, foi realmente uma coisa que aconteceu na madrugada e foi sem intenção nenhuma", lamentou.

Cristian também falou sobre ter se aproximado de Bruna Griphao e Paula para espionar o quarto Deserto. "Quando eu fiz esse jogo perigoso de pegar informação, estava confortável pro grupo e pra mim também. Eu tinha informações do grupo, tinha informações de fora e poderia jogar um bom tempo com isso. Mas não era o que meu coração queria. Depois do paredão, em que todo mundo expôs tudo que quis e eu fiquei calado... Acabei não expondo as pessoas, trazendo isso sozinho pro resto do jogo. Acabei ficando sozinho em um canto, iria jogar sozinho independente do que acontecesse", disse.

Na conversa, Cristian se mostrou decepcionado com Gustavo. "Achei que era um grande aliado, mas não foi, também tramou pelas costas... Está sendo muito influenciado pela Key", disse o ex-brother, que agora torce para Cezar Black e Amanda.

"Teve um cara que eu coloquei do meu lado no pódio, Cezar Black. Ele fala demais, mas ele foi verdadeiro comigo... Eu fiquei muito feliz dele ter ganhado o líder, queria muito estar na festa dele. Ele e Amandinha me ouviram muito e tiveram uma troca muito boa comigo", disse.