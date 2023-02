Tadeu Schmidt anuncia que o Big Fone vai tocar no BBB 23 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/02/2023 10:29

Rio - O Big Fone vai tocar mais uma vez no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, nesta quinta-feira, às 18h30. Quem atender a ligação ganhará o Poder Supremo da semana e poderá trocar qualquer pessoa que esteja no Paredão. No mesmo dia, ainda haverá prova do líder e formação de paredão. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt no programa desta quarta.

"Quem atender vai ganhar o Poder Supremo. Isso significa que vai poder trocar qualquer pessoa que esteja no Paredão. Qualquer pessoa mesmo, inclusive o indicado pelo Líder. Até mesmo ele próprio!", avisou o apresentador, que deu mais detalhes sobre a dinâmica do jogo desta quinta.

"Teremos uma Prova do Líder ao vivo. Na sequência, a formação de um Paredão relâmpago. Líder indica, depois teremos o Contragolpe do indicado pelo Líder... A casa vota... E, nesse momento, o dono do Poder Supremo decide se quer trocar uma pessoa do Paredão", finalizou.