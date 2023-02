Fred Nicácio completa 36 anos nesta quinta-feira e ganha homenagem do marido, Fabio Gelonese - Reprodução Internet

Fred Nicácio completa 36 anos nesta quinta-feira e ganha homenagem do marido, Fabio GeloneseReprodução Internet

Publicado 23/02/2023 14:11

Rio - O médico Fred Nicácio, que está confinado no "BBB 23", completou 36 anos nesta quinta-feira. Para comemorar a data, o marido de Fred, Fábio Gelonese, fez uma declaração de amor para o brother nas redes sociais. "Feliz aniversário, príncipe! Feliz novo ano que começa hoje na sua vida! 365 dias de páginas em branco pra você escrever mais um ano da sua história, com erros e acertos, mas principalmente com muita vontade de aprender e evoluir cada vez mais", escreveu.

fotogaleria

"Eu tenho TANTO orgulho de ser casado contigo, de ter formado nossa família, de ter o privilégio de conviver e dividir a vida com você que tem horas que parece que não vai caber dentro do peito e vou explodir! Estou tão feliz de passarmos esse dia longe um do outro. Você queria tanto comemorar seu aniversário aí dentro do BBB e conseguiu. É estranho não poder sentir seu abraço hoje ( é o melhor e o mais aconchegante abraço do mundo, gente!). É a primeira vez, desde que nos casamos, que não vou ver esse sorriso contagiante no seu aniversário. Mas já estávamos preparados e contando com isso!", continuou.

Fábio criticou a atitude de alguns participantes com Fred Nicácio e comentou o preconceito que ele sofreu no confinamento. "Te desejo muita força e sabedoria pra resistir à traição e aos ataques que vem sofrendo dentro e fora do BBB! Você não é perfeito e também erra. Mas o peso do julgamento das suas atitudes é diferente do peso que julgam as atitudes de outros participantes. Eles são só 'meninos inseguros que erraram e merecem uma segunda chance'. Já você, é um 'homem maldoso, sujo, manipulador e sem direito à segunda chance, que deve ir direto ao paredão'. Zombaram até da sua fé!", lamentou.

"Nós sabemos o nome disso e o quanto isso está estruturalmente presente no Brasil. Resista!!! Continue espalhando a sua luz, e a imensidão de amor, de força e de representatividade que você é! Eu te amo", finalizou.