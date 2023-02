MC Guimê ganhou o poder supremo ao atender o big fone - Reprodução/Globo

Publicado 23/02/2023 19:05

Rio - O Big Fone tocou pela terceira vez na casa do "BBB 23". MC Guimê foi quem atendeu e recebeu o poder supremo. O cantor poderá trocar qualquer participante que estiver no paredão, mesmo quem for indicado pelo líder ou se tirar da berlinda.

fotogaleria "Atenção! Preste muito atenção. Você ganhou o poder supremo, com ele você poderá trocar qualquer indicação ao paredão, inclusive a do líder. Caso você seja um dos indicados, poderá usar o poder supremo para colocar alguém no seu lugar. Guarde esse segredo. Se contar para alguém, você estará no paredão", afirmou a voz. Aos colegas de confinamento, o cantor afirmou que não poderia revelar a mensagem. "É secreto", disse.

MC Guimê foi o terceiro participante na história do "Big Brother Brasil" a ganhar o poder supremo. No "BBB 10", Marcelo Dourado venceu uma votação popular e teve direito a mudar a votação da casa, as indicações do líder ou anjo, ou a decisão Big Fone. Mais votado pela casa, o brother colocou Eliéser em seu lugar na berlinda.

Laisa, participante do "BBB 12", também recebeu o poder supremo ao atender o Big Fone. Ela poderia escolher entre trocar a imunidade do Anjo ou a indicação do Líder, e decidiu imunizar Yuri, com quem vivia um romance no programa.