Punição coletiva surpreendeu brothers do ’BBB 23’Reprodução/Globoplay

Publicado 23/02/2023 18:19

Rio - Os participantes do "BBB 23" foram surpreendidos na tarde desta quinta-feira (23) com uma grave punição. A produção do reality show zerou as estalecas dos brothers por causa da falta de cuidado e danificação dos microfones.

fotogaleria "Todos vocês receberam orientações precisas de como utilizar o microfone. Todos sabem das consequências pela má utilização dos microfones. Vários equipamentos já foram danificados, até mesmo na piscina, onde todos sabem que não pode entrar com o microfone", disse o Big Boss.

"Muitos de vocês não levam a sério os alertas da produção. Como vocês são um grupo, a próxima punição vai ser coletiva. Estamos zerando as estalecas de todos vocês a partir deste momento."