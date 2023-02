Domitila, Fred Nicácio e Gustavo estão no paredão - Reprodução

Domitila, Fred Nicácio e Gustavo estão no paredãoReprodução

Publicado 24/02/2023 07:34

Rio - A noite desta quinta-feira foi agitada na casa do "BBB 23". Tudo começou com o Big Fone, que tocou às 18h30 e deu a MC Guimê o Poder Supremo. Um pouco mais tarde, na edição ao vivo, aconteceu a prova do líder e a formação de um novo paredão. Domitila, Fred Nicácio e Gustavo estão na berlinda e um deles deixará o programa no próximo sábado.

fotogaleria

Sarah Aline venceu a prova do líder e indicou Cara de Sapato ao paredão. "Vou usar o critério de jogo. Muitas pessoas me procuram para falar de jogo e a única pessoa que não fez isso foi o Sapato, então vai você", disse a sister. No contragolpe, Cara de Sapato puxou Fred Nicácio.

A votação da casa foi aberta e aconteceu na sala. Domitila foi a mais votada. Foi então que aconteceu a grande reviravolta. MC Guimê atendeu ao Big Fone e conquistou o Poder Supremo. Ele poderia mudar até mesmo o voto do líder e foi o que ele fez. Ele tirou Cara de Sapato do paredão e colocou Gustavo.

"Aproveitar esse momento para dizer que eu fui indicado pelo Cowboy, então naturalmente eu sou um alvo deles (Cowboy e Key) já que jogam juntos. O que eu disse sobre ela é que ela é uma pessoa que joga bem, ela entra no quarto, na academia, articula, troca ideia, bola estratégia. Ela joga muito! Claro, para fazer sentido com o meu voto, vou tirar o Sapato (do paredão) e colocar o Gustavo", disse MC Guimê.