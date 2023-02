Gustavo e Key esperam MC Guimê sair do quarto para debochar do cantor - Reprodução

Publicado 24/02/2023 07:59

Rio - Key Alves e Gustavo ficaram revoltados com MC Guimê, que indicou o empresário ao paredão na noite desta quinta-feira. Detentor do Poder Supremo, Guimê tirou Cara de Sapato da berlinda e colocou Gustavo no lugar dele. Pouco depois, o cantor foi conversar com o casal.

"Qual que é o meu ponto de vista? Eu vim para jogar me posicionando. Desde o começo eu mostrei isso. A primeira semana aconteceram aquelas coisas diretas com a gente, mas depois passou. Em relação à posição, eu sou um dos caras que mais se posicionam do outro lado e, naturalmente, me tornei alvo de várias pessoas daqui. Não só de vocês. Vocês têm uma parada, jogando muito claro. É uma estratégia de vocês e não posso apontar ou criticar erros, mas quando eu tenho que me defender eu vejo que vocês têm uma estratégia que ficam 'safe' e suave. As pessoas não querem votar em vocês", disse.

"Por opinião delas", disse Key Alves. "Já que eu sei que sou alvo tanto seu e do Cowboy, eu tenho que me defender. Em nenhum momento fui falar mal de vocês. O que falo bem claro é sobre o game, que as pessoas têm que enxergar que vocês estão jogando. Quando dou alvo e mala (no raio-x), claro que sou eu, não tenho medo", disse o cantor, que ainda afirmou que seu jogo é feito às claras e não é sujo. Key Alves rebateu dizendo que acha sim que o jogo de MC Guimê é sujo.

Assim que Guimê deixou o quarto, Key Alves e Gustavo deixaram a cordialidade de lado e começaram a ironizar o artista. A dupla fez um gesto obsceno logo que ele deu as costas. "Meu ovo", disse Key, segurando a genitália. "Meu ovo aqui ó", imitou Gustavo.

"Ah, vota na gente e agora vem aqui meter o louco querendo puxar o saco? Falando que eu estou de férias? Vai se fod*.", disparou a jogadora de vôlei. Gustavo, como todo emparedado, prometeu causar se ficar no reality. "Férias? Você vai ver se eu ficar nessa casa", disse.