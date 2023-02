Anitta comanda bloco de Carnaval neste sábado no Centro do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Anitta comanda bloco de Carnaval neste sábado no Centro do RioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/02/2023 09:18 | Atualizado 25/02/2023 12:24

Rio - Anitta, de 29 anos, continua sua maratona de Carnaval. Após se apresentar em diversas cidades do Brasil, a cantora está no Rio de Janeiro para comandar seu bloco, que desfila na manhã deste sábado, no Centro do Rio. Para a ocasião, a Poderosa usa um look em homenagem a Carmen Miranda, dando continuidade ao tema de seu Carnaval "Guerreiras".

fotogaleria

"Esse fechamento do "Guerreiras" não poderia ser em outro lugar. E até por isso hoje eu estou homenageando a Carmen Miranda que também fez do Rio a cada dela", destacou.

Vários famosos, claro, marcam presença no show de Anitta. Os cantores Jason Derulo, Saulo, Zaac e Wiu, revelação atual do trap brasileiro, foram algumas das atrações que se apresentaram ao lado da artista no trio. Outras celebridades como Nicole Balhs, David Brazil e Deborah Secco estão entre as celebridades que curtem o bloco da Poderosa.

Antes de desfilar com seu bloco, Anitta relembrou como curtia o Carnaval antes da fama. "Confesso que, quando eu era mais nova, antes da fama, eu não curtia muito o carnaval, um porque não tinha condições financeiras para tal e outro porque eu admito que a agitação me cansava. Hoje é outra história: eu esperei esse momento de cantar no Rio durante um bom tempo. Me preparei para isso e estou bem feliz que esse dia chegou".