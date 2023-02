Anitta grava clipe na Marquês de Sapucaí - Reprodução de vídeo

Anitta grava clipe na Marquês de SapucaíReprodução de vídeo

Publicado 26/02/2023 07:58

Rio - Após comandar seu bloco no Centro do Rio, Anitta esteve no desfile das campeãs, na noite deste sábado, na Marquês de Sapucaí. Mas se engana quem acha que a Poderosa foi apenas conferir as escolas que foram destaques no Carnaval deste ano. A cantora gravou imagens de seu novo clipe na concentração da Beija-Flor de Nilópolis e sambou ao lado da Rainha de Bateria da agremiação, Lorena Raissa, e dos ritmistas. O look usado pela artista na ocasião foi emprestado por Sabrina Sato.

"Obrigada, Beija-Flor de Nilópolis por me deixarem gravar um clipe na concentração de seu desfile", comentou Anitta em seu Instagram Stories. Ela ainda agradeceu Sabrina Sato pela fantasia. "Obrigada, Sabrina Sato por me emprestar seu look lindo".

Rainha da Azul e Branco, Lorena Raissa publicou um vídeo dela sambando ao lado Poderosa em sua rede social. "Vocês piscaram e a Anitta está aqui no desfile das campeãs sambando comigo", escreveu ela na legenda.

Vocês piscaram e a @Anitta tá aqui no desfile das campeãs sambando comigo. pic.twitter.com/razwz0Dj4S — Lorena Raissa (@eulorenaraissa) February 26, 2023

Após a maratona de Carnaval, Anitta desabafou no Twitter. "Ufa... agora sim. Fim do carnaval pra mim. Confesso que achei que não fosse conseguir chegar até o fim esse ano. Saúde está babado. Mas com muita disciplina e cuidados rolou. Mortaaaaaaa. Tudo dói. Mas grata e feliz. Obrigada a todo mundo que me acompanhou esse Carnaval", comentou.