Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello com o pequeno LucaReprodução/Instagram

Publicado 26/02/2023 12:03

Rio - Claudia Raia aproveitou a manhã de domingo (26) para mimar o filho caçula, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. Em suas redes, a atriz de 56 anos apareceu com o pequeno nos braços.

fotogaleria "Ai que delícia de cheirinho do Lucino", escreveu a atriz. Em outra postagem, Luca apareceu com o Jarbas Homem de Mello. "Bom dia, grude com meu pai".

Filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, Luca veio ao mundo no dia 11 de fevereiro. "Ele chegou por aqui já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca!", anunciou o casal.