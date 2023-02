Viih Tube e Eliezer se emocionam ao ver quarto de Lua pronto pela primeira vez - Reprodução Internet

Viih Tube e Eliezer se emocionam ao ver quarto de Lua pronto pela primeira vezReprodução Internet

Publicado 25/02/2023 20:34

Rio - Viih Tube usou seu Instagram, neste sábado (25), para compartilhar sua reação ao ver o quarto da sua filha pronto. A ex-BBB está esperando a chegada de Lua, primeiro fruto do seu relacionamento com Eliezer, e apesar de estar na reta final da gestação, não divulgou o mês que terá sua filha.

fotogaleria

No vídeo compartilhado, o ex-BBB aparece entrando no cômodo e reagindo emocionado ao resultado final, seguido pela namorada. Ao ver a decoração planejada pronta, Viih fala entre lágrimas: "Meu Deus, amor! Não parece nem o mesmo lugar! Ficou muito bom!" Na legenda da publicação a Youtuber escreveu: "O Quartinho da Lua está pronto! Estamos apaixonados por aqui e ansiosos para a chegada dela para curtir cada momento nesse lindo quarto."

Nos comentários, Lucas Rangel se emocionou: "Ai meu Deus chorei junto! Vem Lua" e Gabi Martins disse: "Chorei viu! Que lindo!!!!" Internautas se juntaram para elogiar a reação de Viih e mandar boas energias para a família com mensagens como: "A Viih nem parece mais a mesma pessoa. A maternidade realmente muda tudo dentro da gente. Que a Lua venha com toda a saúde do mundo", "Esses momentos são únicos, a ansiedade aumenta ainda mais e a gente já imagina nosso bebê em cada cantinho!", "Chorei aqui, Lua vai aproveitar muito esse quartinho lindo todo especial" e "Chorando tanto! Vocês merecem! Tô ansiosa pra ver essa princesa nascer!"