Campeã de 'A Fazenda', Flávia Viana exibe as curvas em praia do Rio

Rio - Flávia Viana, de 39 anos, aproveitou o dia de sol deste sábado para ir à praia. A campeã de "A Fazenda - Nova Chance", da Record TV, fez uma rara aparição nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De biquíni preto, a artista esbanjou beleza e boa forma no local. Para se refrescar, a loira deu um mergulho no mar e bebeu água de coco.

A influenciadora digital é casada com Marcelo Zangrandi, com quem tem Gabriel, de dois anos. Flávia também é mamãe de Sabrina, de 19 anos, fruto de um relacionamento anterior.

