Giulia Costa e Otaviano Costa - Reprodução/Instagram

Publicado 25/02/2023 11:56

Rio - Otaviano Costa usou o Instagram na manhã deste sábado (25) para homenagear Giulia Costa pelo aniversário de 23 anos. O apresentador entrou na vida da jovem após o casamento com Flávia Alessandra. Giulia Costa é filha da atriz com o diretor Marcos Paulo, que faleceu em novembro de 2012.

"Que pena que não cheguei a tempo de te pegar no colo, assim que saiu de sua mãe. Que pena que não pude ver sua primeira engatinhada. Que pena que não pude te levar ao primeiro dia de aula de sua vida. Perdi 6 anos de sua existência. Que pena. Mas que bom que cheguei a tempo de viver uma vida contigo. E que vida a sua, minha filha! Você me enche de orgulho da menina/mulher que se tornou, se profissionalizou e evolui, a cada dia que passa, como uma 'serumaninha' fora da curva", iniciou.

"Te amo pelo que você é. Te amo pelo que você representa para sua irmã. E te amo mais ainda, por você ser tão fundamental em nossas vidas e família. Seu humor e inteligência nos convidam ao seu convívio, todo santo dia. Agora é hora de te celebrar, mais uma vez! Com mais um ciclo, agora com (já!) 23! Vai com tudo meu amor, que sempre estaremos com tudo perto de você, por você."

Giulia Costa comentou a mensagem de carinho do padrasto. "Estou me debulhando já, te amo infinitos e você está fazendo uma falta enorme aqui comigo (como você sempre fez e fará)", escreveu.