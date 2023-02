William Bonner ironizou boato de que teria morrido depois de passar por cirurgia - Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2023 21:34

Rio - William Bonner, de 59 anos, realizou uma transmissão ao vivo no Instagram, na noite desta sexta-feira, para se manifestar a respeito de um novo boato sobre sua saúde. Dessa vez, o apresentador do "Jornal Nacional" contou que a filha de um colega enviou mensagem lamentando a suposta morte do jornalista, o que fez questão de enfatizar ser mentira.

"Estamos ao vivo. Achei que era o caso de fazer uma live porque um colega nosso veio me dizer que recebeu uma mensagem da filha, chateada, dizendo 'pai, que pena que o Bonner morreu'", iniciou ele, no vídeo que ficou gravado em seu perfil.

Em tom irônico, Bonner deu fim aos rumores que surgiram desde que passou por uma laparoscopia para tratar hérnias inguinais. "Depois daquela fake de que eu teria dado entrada às pressas no hospital, agora tem a de que eu morri. Lamento muito desapontar os que talvez torcessem por isso, mas não rolou. Estou me sentindo bem e vou até fazer o 'Jornal Nacional' agora", declarou o apresentador, que retornou à bancada do telejornal, na última quarta-feira, após se recuperar do procedimento cirúrgico.

Nos comentários, Cid Moreira aproveitou para brincar com o sucessor: "Eu morri várias vezes na boca do povo sem noção! Vida longa, Bonner…", escreveu o ex-apresentador do "JN". "Ele vai entrar no jornal pra anunciar que ele morreu", debochou um seguidor. "Está repreendido", disse Natasha Dantas, mulher de William.

