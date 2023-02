Virginia Fonseca e Zé Felipe dividem opiniões após levarem babás para férias em família - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2023 09:04

Rio - Virginia Fonseca, de 23 anos, e Zé Felipe, de 24, decidiram aproveitar as férias nos Estados Unidos com as filhas, Maria Alice, de 1 ano e Maria Flor, de 4 meses. Após compartilhar os registros da viagem no Instagram, o casal acabou dividindo as opiniões dos internautas ao mostrar que também haviam levado as babás das meninas para passar este período fora do Brasil.

"Bora para mais uma em família! Sem maquiagem, sem arrumação, as princesinhas de pijama mesmo e 'bora' para nossas férias mais que merecidas e se Deus quiser serão dias inesquecíveis! Já sabem o destino? Que Deus nos acompanhe", escreveu a influencer na legenda do post.

Nos comentários do post, internautas elogiaram a postura da dupla em levar as profissionais consigo. "Só em trabalhar com dignidade, ter patrões bons e poder viajar está ótimo! Eu ia até no fundão do avião se me mandassem!", escreveu uma fã. "Parabéns por tratarem tão bem suas funcionárias, a final ela cuidam tão bem das suas joias", disse outra.

Já outros usuários aproveitaram para reprovar a atitude do casal. "Essas mães de hoje em não terão o prazer do perrengue", afirmou uma usuária. "Viva quem tem dinheiro!", ironizou outro. "Assim é fácil ter um monte de filho", opinou uma seguidora.