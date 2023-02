Preta Gil solta a voz em festa com amigos e família - Reprodução Internet

Publicado 26/02/2023 21:21

Rio - Preta Gil soltou a voz para seus amigos e familiares neste domingo (26). Sentada ao lado da banda, a cantora apareceu no Story de Thales Bretas cantando trechos de seu sucesso "Sinais de fogo" no último dia de Carnaval.

Diagnosticada com câncer de intestino , a cantora não desfilou com o tradicional "Bloco da Preta", após mais de uma década arrastando multidões na Cidade Maravilhosa, e preferiu focar em seu tratamento e recuperação. No vídeo compartilhado por Thales Bretas, o dermatologista escreveu: "Que emoção te ver cantando e bem, celebrando a vida, Pretinha! Te amo, foi lindo". Alguns perfis de fã clubes da artista compartilharam mais vídeos do momento.

A cantora fez o anuncio oficial do cancelamento de sua agenda de Carnaval duas semanas antes do feriado, e ressaltou: “Todos que convivem comigo e me conhecem, sabem o quanto o carnaval é importante pra mim e pros meus fãs , um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente".

