Wanessa Camargo curte passeio de pedalinho com Dado Dolabella e o filho

Rio - Wanessa Camargo, de 40 anos, e Dado Dolabella, de 42 anos, curtiram o domingo ensolarado na Zona Sul do Rio. O casal aproveitou um passeio de pedalinho na Lagoa Rodrigo de Freitas e apreciou a vista do local, acompanhado de João Francisco, de oito anos, fruto do relacionamento da cantora com o empresário Marcos Buaiz. A artista ainda se divertiu ao andar em um quadriciclo com o caçula. Vale lembrar que, além de João Francisco, a filha de Zezé di Camargo também é mamãe de José Marcus, de 10 anos.



Wanessa e Dado passaram o Carnaval na Bahia. A cantora foi uma das atrações do bloco Agrada Gregos. Dado chegou a cantar com a namorada em cima do trio elétrico. Na última sexta-feira, Wanessa e Dado passaram o Carnaval na Bahia. A cantora foi uma das atrações do bloco Agrada Gregos. Dado chegou a cantar com a namorada em cima do trio elétrico. Na última sexta-feira, os dois foram clicados por um paparazzo andando de mãos dadas em um shopping da Zona Oeste do Rio.

Relatar erro