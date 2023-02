Wanessa Camargo e Dado Dolabella passeiam em shopping do Rio na tarde desta quinta-feira - AgNews

Publicado 24/02/2023 09:03

Rio - A cantora Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella passearam em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. O casal circulou pelo local de mãos dadas e na companhia do apresentador Bruno de Luca e da noiva, a ex-bailarina do Faustão Stéfany Vidal. Os amigos almoçaram em um restaurante vegano do local.

Wanessa e Dado passaram o Carnaval na Bahia. A cantora foi uma das atrações do bloco Agrada Gregos. Dado chegou a cantar com a namorada em cima do trio elétrico. Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa, também passou o Carnaval em Salvador. Ele foi visto no camarote Expresso 2222.