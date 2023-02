Luciana Gimenez comemora aniversário do filho caçula - Reprodução Internet

Publicado 24/02/2023 20:03

Rio - Luciana Gimenez usou seu Instagram, nesta sexta-feira (24), para celebrar o aniversário de seu filho caçula, Lorenzo. A apresentadora, que se recupera do acidente que fraturou a sua perna em quatro lugares diferentes , compartilhou um compilado de fotos do pequeno comemorando os 12 anos do filho, fruto do seu antigo casamento com o apresentador Marcelo de Carvalho, que terminou em 2018.