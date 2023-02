Gabi Martins se prepara para retornar ao Sambódromo - Reprodução Internet

Gabi Martins se prepara para retornar ao Sambódromo Reprodução Internet

Publicado 24/02/2023 16:41

Rio - Gabi Martins usou seu Instagram, nesta sexta-feira (24), para compartilhar com seus seguidores a animação para o desfile das campeãs, no próximo sábado. Com um vídeo mostrando o samba no pé, a ex-BBB apareceu pronta para atravessar a avenida mais uma vez.

Aos 26 anos, a cantora é musa da Vila Isabel, escola colocada em terceiro lugar, e fez aulas de dança antes de atravessar a Marquês de Sapucaí . Na legenda do vídeo, Gabi escreveu: "Amanhã é o desfile das campeãs. E eu tô super ansiosa @unidosdevilaisabel! Tenho muito orgulho da minha escola!" Em 2022, a ex-BBB enfrentou muitas críticas por sua falta de samba no pé após viralizar um vídeo em que aparece rebolando e dançando funk, durante ensaio da Vila Isabel.

Nos comentários, fãs e seguidores celebraram o retorno da loira à Sapucaí com recados como: "Vamos com tudo!", "Orgulho! Se entrega em tudo!", "Perfeita!", "Brilha! Amada por todos!", "Maravilhosa, ansiosa pra te ver brilhar mais uma vez na Sapucaí!" e "Tá uma deusa!"