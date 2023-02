Mileide Mihaile curte dia de praia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira - Victor Chapetta / Ag. News

Mileide Mihaile curte dia de praia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feiraVictor Chapetta / Ag. News

Publicado 24/02/2023 14:33

Rio - A influenciadora digital Mileide Mihaile esteve na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira. Ela estava acompanhada pelo novo namorado, o empresário Thiago Cass.

Com um biquíni bem pequenininho, a ex-participante de "A Fazenda" mostrou seu corpão no local e se refrescou no mar. Mileide é ex-mulher do cantor Wesley Safadão, com quem tem um filho, Yhudy Lima, de 12 anos.