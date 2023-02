Mulher Melão se refresca no mar da Barra da Tijuca

Rio - Renata Frisson, a Mulher Melão, aproveitou o forte sol que faz no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para curtir uma praia. A funkeira deu um mergulho no mar da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, onde exibiu seu corpão escultural e o bumbum na nuca.

Mulher Melão fez sua estreia como musa da Mangueira neste Carnaval. A escola ficou em quinto lugar e, com isso, a funkeira voltará à Avenida neste sábado das Campeãs. Além da Mangueira também vão desfilar Acadêmicos do Grande Rio, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos de Vila Isabel, Unidos do Viradouro, e Imperatriz Leopoldinense, que foi a grande campeã do Carnaval.

