Yasmin Brunet usa Instagram para desabafar sobre desfile com a Grande RioReprodução Internet

Publicado 24/02/2023 19:23

Rio - Yasmin Brunet foi deixada de fora do desfile das campeãs da Grande Rio, escola pela qual cruzou a Marquês de Sapucaí no último domingo (19). Após o ocorrido a influenciadora usou seu Instagram, nesta sexta-feira (24), para explicar seu lado da história e esclarecer o que aconteceu no desfile.

fotogaleria

O caso foi exposto pela primeira vez por Thainá Oliveira, musa da Grande Rio e filha do presidente de honra da agremiação, Helinho Oliveira. Em seu Twitter, Thainá desabafou: "Olha, essas 'celebridades' não dão um real e ainda querem reclamar. A gente tem que rir mesmo! Ainda bem que a bonita foi cortada e ano que vem nem de avião ela passa por aqui. Vai em paz, chata!"

Em seguida, continuou: "Então, cavalo dado não se olha os dentes. A bonita se convidou e ainda quer sair falando mal. Perturbou todo mundo desde o primeiro momento! E agora, foi cortada e nem nas Campeãs ela vem". Ao final, colocou a letra "Y" como dica de quem se tratava.

Yasmin então usou seu Story para explicar: "Queria deixar claro que eu amo a escola de samba da Grande Rio e a comunidade de Caxias que me recebeu muito bem, com muito carinho! Sou muito grata de coração! Independente do que algumas pessoas estão fazendo comigo, meu carinho vai estar com a escola e comunidade sempre. Sofri muito ano passado por mentiras que nunca foram esclarecidas. Eu jamais gostaria de expor isso, mas não vou sair de mentirosa ou ingrata."

E continuou dizendo: "Nunca falei mal da escola. Aconteceram sim algumas coisas mas eu queria deixar isso ficar no Carnaval e seguir em frente sem expor nada. Minha fantasia era outra e quando me mudaram de lugar, mudaram a fantasia também. Eu fui sim ao centro dois dias antes do desfile compras cristais porque me foi dito que não tinham mais cristais de boa qualidade para fazer a calcinha. Fiz isso de coração aberto porque eu quis! Queria que a fantasia ficasse linda porque iria representar a escola"

Em seguida, Yasmin se referiu ao boato de que teria chegado ao Sambódromo em cima da hora, se atrasando para a apresentação: "Eu não me atrasei para o desfile como estão falando. Cheguei com horas de antecedência. Infelizmente minha calcinha não estava pronta quando cheguei. Ela não tinha fecho e os adereços do lado não estava costurados nela ainda. Como era um dia muito especial para mim, eu levei uma equipe para filmar porque queria depois postar um vídeo lindo. Graças a Deus tenho todos os vídeos do que aconteceu e vou postar aqui"

A loira aproveitou os Stories para compartilhar com seus fãs e seguidores os vídeos do momento que chegou na Sapucaí, onde aparece costurando sua fantasia minutos antes de entrar na avenida.