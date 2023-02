Jojo Todynho se diverte ao falar sobre convite para encontro romântico inusitado - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho se diverte ao falar sobre convite para encontro romântico inusitadoReprodução/Instagram

Publicado 24/02/2023 17:27

Rio - Jojo Todynho atualizou os fãs sobre sua vida amorosa, nesta sexta-feira, após ficar solteira com o fim do casamento com Lucas Souza. Em sequência de vídeos publicados nos Stories do Instagram, a apresentadora contou que um rapaz entrou em contato para convidar a cantora para um encontro romântico. No entanto, a artista foi surpreendida pela ideia que o possível affair teve para passar um tempo com ela.

"Eu devo ser alguma safada, nenhuma humilhação pra mim é tão pouca", iniciou a funkeira. Em seguida, ela ela começou a relatar os detalhes do convite que recebeu: "(Ele falou:) 'Seis horas eu estou passando pra te buscar.' Eu (perguntei): 'Seis da noite ou da manhã', porque eu queria conferir. Ele (respondeu): 'Seis da manhã'", contou.

Sem segurar a risada, Jojo continuou: "Eu fiquei pensando: será que esse 'bofe' quer pegar algum hotel, alguma coisa diferente?", disse. A famosa explicou que ainda perguntou ao rapaz qual seria o local que ele a levaria, para "preparar seu look". Foi quando ele entregou: "'Vamos fazer uma trilha'. Eu falei: 'como é que é?' (Ele disse:) 'Você gosta de fazer amor ao ar livre?' Eu tenho cara de Jane? Não é possível", disparou a artista, citando a personagem da animação "Tarzan".

"Santo Antônio, eu te fiz alguma coisa? Tu tá com algum problema comigo? Não é possível, já não basta a esteira, ir fazer trilha? P*rra! Eu fiquei pensando, é pretendente ou hater?", brincou Jojo. "Levantar cinco e pouca da manhã, me arrumar pra ir fazer trilha, fazer amor no mato? Ele ainda estava achando que ia balançar minha roseira", desabafou a cantora.