Rita Lee faz aparição rara em foto publicada pelo marido, Roberto de CarvalhoReprodução / Instagram

Publicado 24/02/2023 13:53

Rio - A cantora Rita Lee, de 75 anos, foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira. A assessoria de imprensa da artista divulgou um comunicado nas redes sociais agradecendo o carinho dos fãs e pedindo privacidade.

"Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início", diz a publicação.

Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021. "Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo. 'Ela já se encontra em casa e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia", disse a equipe da cantora na ocasião.

No ano passado, Beto Lee, filho da artista, comemorou sua recuperação nas redes sociais. "A cura da minha mãe me emocionou pra caralh*. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar, e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’. That’s Rita", comemorou, na época.

A roqueira tem histórico de câncer na família e retirou as mamas em 2010, como forma de prevenção. "Minha ginecologista aconselhou a retirada das mamas, algo que não fez muita diferença, uma vez que as minhas já eram pequenas. Prefiro ficar sem peitos e tranquila a ficar com eles e paranoica", disse a cantora em entrevista a "Isto É" na ocasião.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do "Em Off", o estado de saúde da cantora é "extremamente delicado". Há cinco dias, Rita Lee postou nas redes socias uma foto das unhas pintadas para o Carnaval. "Em clima de folia", escreveu na legenda da imagem.