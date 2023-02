Igor Rickli e Aline Wirley - Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2023 22:54

Rio - Enquanto Aline Wirley segue confinada no "BBB 23", Igor Rickli falou sobre o casamento aberto que tem com a cantora. O ator de 39 anos deixou bem claro que o casal vive uma relação de "respeito e amor verdadeiro", indo na contramão do que algumas pessoas podem pensar sobre o relacionamento não-monogâmico.

"Algumas pessoas interpretam que relacionamento aberto é festa e gritaria, e não é assim", declarou o artista, ao 'gshow'. "Nos conhecemos profundamente, sabemos as necessidades um do outro e o que passamos. Prefiro ser honesto do que fazer coisas escondidas e trair, mas é uma escolha de cada um. Não curto traição, gosto da honestidade, da verdade. Procurei ser o mais honesto possível com a Aline e comigo nessas revelações. Essa troca é muito preciosa, sabe? Não quero enganar ninguém", completou ele, que se assumiu bissexual junto com a integrante do grupo Rouge, em novembro do ano passado.

Aline e Igor são pais de Antônio, de 8 anos, e o ator ainda revelou que o pequeno só assiste o "BBB" sob supervisão: "Tudo para que ele se sinta acolhido. Antônio ficou muito bravo quando o Cezar Black colocou a placa de mosca morta na testa dela no Jogo da Discórdia. Ele falou: 'O que? Não acredito que ele fez isso com a minha mãe'", disse Rickli.