Famosos prestigiam união de Carol Sampaio e Frederico Xavier

Rio - Diversos famosos marcaram presença no casamento de Carol Sampaio com Frederico Xavier. A celebração da união da empresária com o chef ocorreu em um camarote da Marquês de Sapucaí, nesta sexta-feira (24). A casal já havia realizado a celebração no civil em dezembro do ano passado.

Entre os mil convidados do casal estavam várias celebridades, entre elas, Felipe Andreoli, Josie Pessoa, Carla Dias, Felipe Becari, Marília Nery e Everton Ribeiro, Paloma Bernardi, Rafa Kalimann, Ticiane Pinheiro, João Vicente de Castro, Cris Vianna, Thaila Ayala, Ary Fontoura, Thales Bretas,. Vitória Strada, Marcella Rica e Carolina Dieckmann.

Relatar erro