Influenciador Carlos Ortega passou mal e foi socorrido após fumar cigarro eletrônicoReprodução/Instagram

Publicado 24/02/2023 18:10 | Atualizado 24/02/2023 18:16

Rio - O influenciador digital Carlos Ortega, de 28 anos, precisou ser socorrido às pressas enquanto assistia os desfiles das escolas do Grupo Especial, em um camarote na Marquês de Sapucaí, nesta terça-feira. O ex-participante do "De Férias com o Ex", da MTV, foi levado a um hospital depois de passar mal enquanto fazia uso de cigarro eletrônico.

"Meus brônquios fecharam e, do nada, fiquei sem respirar", contou o influencer, que também pretende interromper o uso do aparelho: "Me comprometo a não fumar", declarou.

Recuperado, Carlos mostrou disposição para abandonar o cigarro eletrônico: "Vai ser complicado, pois tinha certa dependência, mas minha saúde vem em primeiro lugar", afirmou ele. "Graças a Deus foi um susto! Não quero passar por isso de novo", completou.