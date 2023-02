Hariany Almeida e DJ Netto - Reprodução/Instagram

Hariany Almeida e DJ Netto Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2023 18:05

Rio - DJ Netto usou seu Instagram, nesta sexta-feira (24), para confirmar o fim do seu noivado com Hariany. O músico apareceu ao lado da ex-BBB na Sapucaí, mas o relacionamento terminou, meses após a influenciadora ser pedida em casamento, em setembro do ano passado

No Storie, o DJ escreveu: "Essa é a primeira e última vez que falo sobre isso aqui. Como a Hari já havia postado anteriormente, não estamos mais juntos. Espero que o carinho de vocês por você continue nessa nova fase. Felicidade para nós". Hariany fez uma postagem afirmando estar "sem chão" com o término do relacionamento, mas apagou em seguida.

A ex-BBB aproveitou a sexta-feira ensolarada e compartilhou registros do dia que curtiu em uma praia do Rio de Janeiro. De biquíni azul, Hariany postou cliques ao lado da irmã Raiany Almeida enquanto renovava o bronzeado após o feriado de carnaval.