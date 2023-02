Paris Hilton revela que realizou um aborto aos 20 anos de idade - Reprodução / Instagram

Publicado 24/02/2023 12:53

Rio - Paris Hilton, de 41 anos, revelou em uma entrevista para revista "Glamour", dos Estados Unidos, que realizou um aborto quando tinha 20 anos de idade. Durante o bate-papo, a socialite, que tornou-se mãe do pequeno Phoenix, em janeiro deste ano, admitiu que nunca havia falado sobre assunto por vergonha.

"Isso também era algo sobre o qual eu não queria falar porque eu tinha muita vergonha do assunto. Eu era criança e não estava preparado para isso", explicou ela, que admitiu ter sentido vontade de debater a questão após toda a polêmica que ocorreu em 2022 envolvendo a lei Roe contra Wade, que garantia o direito das mulheres estadunidenses ao aborto.

"Acho importante [falar]. Há tanta política em torno disso e tudo mais, mas é o corpo de uma mulher… Por que deveria haver uma lei baseada nisso? É o seu corpo, sua escolha e eu realmente acredito nisso. É impressionante para mim que eles estão fazendo leis sobre o que você faz com sua saúde reprodutiva, porque se fosse o contrário, com os caras, não seria assim de jeito nenhum", opinou.

Na entrevista, a socialite contou que optou pelo método de barriga de aluguel para ter seu primeiro filho com o marido, Carter Reum, pois temia que uma gravidez trouxesse de volta as lembranças ruins do passado, época em que fez o aborto.

"Tenho tanto medo de novamente estar em um consultório médico, apenas de tudo isso. As injeções, os acessos que eles colocam, as amostras de sangue regulares. Quando eu estava em 'The Simple Life' [reality show], tive que ficar em uma sala enquanto uma mulher estava dando à luz e isso também me traumatizou. Mas eu quero tanto uma família, e essa era apenas a parte física de fazê-lo. Estou com tanto medo... parto e morte são as duas coisas que me assustam mais do que qualquer coisa no mundo", desabafou.