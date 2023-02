Erasmo Carlos e Fernanda Esteves - Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2023 10:16

Rio - A herança do cantor Erasmo Carlos será administrada por Fernanda Esteves, de 32 anos, viúva do artista. O Tremendão morreu aos 81 anos, em novembro do ano passado, e não deixou nenhum testamento ou documento que especificasse como a fortuna, avaliada em R$ 25 milhões, deveria ser distribuída.

De acordo com o site "Notícias da TV", um acordo judicial entre Fernanda e os filhos de Erasmo determinou que a viúva será a administradora da herança. Fernanda e Erasmo eram casados em regime de separação total de bens. Pela lei, este regime é obrigatório para uniões estáveis com pessoas com mais de 70 anos.

"Erasmo tem bens a serem partilhados, mas não deixou testamento. Na qualidade de cônjuge sobrevivente, Fernanda prestará o compromisso para desempenho da função de inventariante do espólio", informa um trecho do documento, obtido pelo site. O processo foi registrado na 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, no Rio de Janeiro.

Fernanda Esteves e Erasmo Carlos ficaram juntos por 12 anos. Na época em que se conheceram, o cantor tinha 69 anos e ela 20. Eles se casaram em regime de separação total de bens quando Fernanda tinha 28. Os filhos de Erasmo, Gil e Leonardo, são frutos do casamento do cantor com paisagista Sandra Sayonara, a Narinha, que morreu em 1995. Eles também tiveram um terceiro filho, Carlos Alexandre, que morreu após um acidente de moto em 2014.