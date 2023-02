Imperatriz Leopoldinense. Na foto: Regina Case e o ator Matheus Nachtergaele - Cleber Mendes/Agencia O Dia

Imperatriz Leopoldinense. Na foto: Regina Case e o ator Matheus NachtergaeleCleber Mendes/Agencia O Dia

Publicado 26/02/2023 22:02

Rio - Regina Casé completou seus 69 anos no último sábado (25) e usou suas redes sociais para agradecer mais um ano de vida. A artista compartilhou um vídeo com momentos felizes que viveu nos últimos meses. Regina passou a noite de aniversário na Sapucaí, participando do desfile das campeãs pela Mangueira, Grande Rio e Imperatriz, e celebrou o momento.

fotogaleria

Na legenda do vídeo, Regina escreveu: "Hoje é meu aniversário!!! Dia de agradecer! Agradecer ao meu amor, aos meus amores… A minha família, aos meus amigos, a todo mundo que cuida de mim, que dança comigo, que me faz dar risada. Agradecer também a vocês que trocam tanto comigo por aqui… Mas, agradecer acima de tudo, estar viva! Agradecer minha saúde. Isso não é pouco, é muito! Agradecer, agradecer, agradecer! Eu nasci num carnaval e hoje vou estar celebrando na avenida. Desfilando novamente em três escolas de samba. Essa vai ser a minha festa. Tô ou não tô de parabéns, gente????? Pra Yayá tudo ou nada???"

Nos comentários, amigos e celebridades se juntaram aos internautas para parabenizar a artista. Viviane Araújo escreveu: "Felicidades minha querida", Luis Lobianco disse: "Parabéns, meu bem! Muita alegria, saúde e sorte pra você sempre!", Renata Sorrah comentou: "Feliz aniversario, Regina muito amada. Minha vizinha que arrasa em tudo que faz! Te amo", Aline Moraes celebrou: "Viva!!! Muitas felicidades!!!" e entre muitos outros, Djamila Ribeiro disse: "Felicidades, mais amor e muito Axé!"