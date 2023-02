Juju Salimeni se revolta com comentários maldosos sobre seus cabelos - Reprodução / Instagram

Juju Salimeni se revolta com comentários maldosos sobre seus cabelosReprodução / Instagram

Publicado 27/02/2023 13:51

Rio - Juju Salimeni, de 36 anos, usou as redes sociais, no domingo, para desabafar após receber comentários maldosos a respeito de seu cabelo. No Instagram, a musa fitness relembrou a queda capilar que sofreu recentemente e falou sobre como a condição afetou sua autoestima.

"Eu não ia responder, mas essa mesma pessoa me deu outras alfinetadas na caixinha de perguntas. Meu amor, eu tive uma queda de cabelo que perdi toda a parte de cima. Acho que você não sabe o que é isso. Você sendo mulher, deveria imaginar o que é para uma mulher perder o cabelo. Eu perdi quando tive depressão", iniciou Juju.



"Eu não tinha cabelo para pendurar alongamentos. Espero que você nunca saiba o que é isso. É muito doloroso. Ver meu cabelo hoje recuperado, com a parte da frente grande, e conseguindo suportar o peso de um alongamento até a bunda, para mim é maravilhoso! A maioria não se alegra em ver a felicidade do próximo", finalizou, revoltada.