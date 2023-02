Monica Iozi revela que sofreu agressão física em antigo relacionamento - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2023 10:51

Rio - Monica Iozzi, de 41 anos, desabafou sobre relacionamentos abusivos durante sua participação no podcast "Desculpe Alguma Coisa", comandado por Tati Bernardi. Na ocasião, a atriz e apresentadora revelou ter sofrido agressão física de um ex-namorado, quando tinha aproximadamente 20 anos de idade.

"Esse meu namorado, o primeiro sinal foi que ele falou que não queria mais que eu saísse sem sutiã. E daí, a coisa foi degringolando até o dia que ele me bateu", contou a artista.

"Então, com certeza eu voltaria [no tempo] para falar: 'no primeiro sinal, acabou'. O cara que grita com você e dá um soco na parede, o próximo soco é na sua cara", finalizou Iozzi.

