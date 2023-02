Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, fala sobre separação e relembra aborto - Reprodução de vídeo

Publicado 25/02/2023 10:04

Rio - Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, abriu o coração em entrevista ao podcast "Podsexy" e se emocionou ao falar sobre término recente de sua relação com Chico Santos, após dois anos e meio. Ela ainda comentou que o relacionamento dos dois, que são papais de Elis e Maria, começou a mudar depois dela sofrer um aborto espontâneo no ano passado.

"Eu e Chico não estamos mais juntos. Por decisão dele, não por mim. Faz pouco tempo isso. A gente não está se falando, nós estamos brigados (…) Ele foi embora de casa", disse Raquel. Logo depois, ela afirmou que o relacionamento deles desandou após a perda de um bebê.

"Ainda está muito difícil falar sobre isso (…) Engravidei no ano passado, em julho, descobri em agosto e acabei perdendo, infelizmente. Foi um filho que não era desejado, foi um susto pra gente, a gente estava aceitando. Infelizmente, acabei sofrendo um aborto em casa mesmo. E a partir disso, mudou muito. Não tive apoio nenhum depois do meu aborto. Não recebi um abraço, uma palavra de conforto por parte do Chico. Foram meus amigos que me acolheram naquele momento. Daí, percebi que, eu como mulher, não estava sendo ninguém ali", comentou.

Na entrevista, Pacheco ainda deu mais detalhes sobre a saída de Chico de casa. "Por mais de uma vez eu dei uma chance para o Chico. Tivemos algumas brigas e algumas questões que passaram pela minha cabeça terminar com ele, mas aí eu já era mãe… Por muito tempo, eu pensei muito nas meninas. Pensava: ‘eu vou tirar o pai das minhas filhas. Tudo que eu não queria era minha filhas crescendo sem o pai, porque eu senti muita falta do pai. Não queria que minha filhas crescessem sem o pai. Mas foi necessário e um dia eu espero que elas entendam. (…) Quando ele saiu de casa, que ele estava com a mochila dele pronta, eu falei: você ter certeza, Chico? Vai deixar a gente aqui… e ele foi. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: você não me ama, nunca me amou. Por todas as dificuldades que a gente passou, ele quis ir, me bloqueou", desabafou.

Veja o vídeo: