Com look reciclável, Isabella Santoni recolhe lixo em praia do Rio

Rio - Isabella Santoni, de 27 anos, deu um bom exemplo na manhã deste sábado. A atriz participou de uma ação voltada para o meio ambiente na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio. Fantasiada com uma saia e chapéu feitos de material reciclável, a artista, que é embaixadora do Canal Novo Mundo, recolheu lixos no local. Na ocasião, ela estava acompanhada do namorado, o surfista Caio Vaz. No local, os dois trocaram vários beijinhos.

