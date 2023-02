José Loreto aproveita dia ensolarado ao lado da filha - Reprodução Internet

Publicado 25/02/2023 19:50

Rio - José Loreto usou seu Instagram, neste sábado (25), para compartilhar registros do dia ensolarado que aproveitou ao lado da filha, Bella Loreto, na Cidade Maravilhosa. A pequena de quatro anos é filha do ator com Débora Nascimento, o relacionamento durou quatro anos e terminou após boatos de traição em 2019.

Na publicação, o ator compartilhou fotos e vídeos ao lado da filha na piscina, onde aparecem brincando e dançando. Na legenda, o intérprete de Lui Lorenzo na novela das sete da TV Globo, "Vai na fé", escreveu: "Minha melhor metade, meu melhor sorriso".

Nos comentários, fãs e seguidores marcaram presença para elogiar a relação entre pai e filha com recados como: "O pai mais maravilhoso da internet! Que sorte a dela!!!", "Loreto você é inspiração", "o cara que eu sonhei para minha vida", "Um paizão desses meu povo!", "Ela é linda igual ao pai" e "Quando eu vejo ele na piscina só lembro ele na novela na piscina do Lui".